Биологи наделили мышей "суперзрением"

Новости экологии: Ученые ввели в глаза грызунов наночастицы, которые позволили им видеть невидимый свет в ближнем инфракрасном диапазоне.

Вы, наверное, думаете, что это сюжет комикса: наделить испытуемых способностью видеть инфракрасный свет — подобно тому, как работают очки ночного видения, но при этом без странного и неуклюжего устройства.

Ученые из Китайского университета науки и технологий ввели в глазные яблоки лабораторных мышей наночастицы, связывающиеся с сетчаткой. Это наделило животных тем, что исследователи назвали "суперзрением". Проведенная работа и ее результаты описаны в статье, опубликованной в журнале Cell. В итоге получился удивительный результат: после инъекции мыши смогли видеть невидимый свет ближнего инфракрасного диапазона, хотя обычно и люди, и мыши не могут воспринимать свет на длинах волн более 700 нанометров. Как утверждается в статье, это расширяет возможности млекопитающих.

Согласно теоретическим моделям, наночастицы связываются с клетками сетчатки, которые отвечают за преобразование света в электрические сигналы. Для испытания этой процедуры ученые светили инфракрасным светом прямо в глаза мышам, чтобы проверить, будут ли они реагировать. Зрачки грызунов, которым ввели наночастицы, сократились: это означает, что они могут "видеть" инфракрасный свет. Зрачки контрольных мышей, которые не получили инъекцию, не сокращались.

К счастью, инъекция никак не повлияла на обычное зрение мышей, по крайней мере с виду. Ученые не заметили и никакого долгосрочного вреда, кроме заплывшей на один-два дня роговицы. Какие же применения можно найти для новой технологии? Ученые считают, что такие типы наночастиц могут помочь в восстановлении зрения у людей, испытывающих проблемы с функцией сетчатки. Кроме того, метод может оказаться менее инвазивным, по сравнению с другими способами восстановления, и иметь меньше побочных эффектов.