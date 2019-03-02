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Суббота, 02.03.2019

Что будет, если все осы исчезнут (Видео)

В отличие от пчел, осы воспринимаются нами как нечто не только опасное, но даже зловредное. Однако это не совсем так, а вернее — совсем не так. Осы уничтожают других насекомых, многие из которых представляют опасность для сельского хозяйства. Так, например, Larra anathema помогает в уничтожении опасного вредителя — медведки, которая выступает своего рода живым инкубатором для потомства ос. Поэтому в США уделяют большое внимание размножению и привлечению Larra anathema. В то же время яд ос, за который их так "любят", может помочь людям в борьбе с онкологическими заболеваниями, так как способен уничтожать раковые клетки. И это далеко не все, чем осы могут быть полезны для людей
naked-science.ru
Фото: pixabay.com
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Исследование, Видео, Осы, Пчелы, Насекомые, Интересно, Поучительно.
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