К 2050 году в Украине может не остаться питьевой воды

Новости экологии: Через 30 лет Украина вынуждена будет импортировать питьевую воду.

Через 30 лет Украина начнет импортировать питьевую воду. Главные причины, по которым наша страна рискует угодить в водную зависимость от других государств кроется в изменениях климата: в течении 20 лет, если ничего не делать, степь вплотную подойдет к Киеву, а Херсонщину накроет. При этом уровень воды в Днепре снизится вдвое. Такими прогнозами на днях поделились эксперты ОО "Чистый Днепр".

Специалисты подметили, что на территории нашего государства сейчас восстанавливается только четверть от необходимых запасов воды. А Украина уже относится к странам с самым низким уровнем обеспеченности населения водой: 1 тыс. м3. на человека в год, в то время как по стандартам ЮНЕСКО, государство относят к категории "маловодообеспеченных", как только показатель снижается до 1,7 м3./чел. При этом ключевая проблема Украины – Днепр.

В 2017 году в реку было сброшено около 2 км3. стоков, из которых почти половина – либо не достаточно очищены, либо вовсе не отфильтрованы. Такое разгильдяйское отношение к Днепру вызывает его цветение и зарастание водорослями, в результате чего только за последний год площадь Киевского водохранилища сократилась более чем на 10,7%.

Эксперты утверждают: если не предпринять необходимые экологические мер сейчас, за несколько десятков лет мы можем попасть под жесткую водную зависимость от соседей, а уже от питьевой зависимости один шаг к – геополитической.