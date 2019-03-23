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Воскресенье, 24.03.2019
"Чешуя дракона": озеро Мичиган превратилось в шедевр современного искусства (Фото)
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"Чешуя дракона": озеро Мичиган превратилось в шедевр современного искусства (Фото)

Природа - лучший художник. Захватывающее явление на озере Мичиган подтверждает это еще раз. Огромное водное полотно покрылось миллионами блестящих тонких ледяных осколков, которые создают на поверхности восхитительные фигуры. Это возникло из-за движения воды под льдом, когда озеро начало оттаивать после невероятно суровой зимы.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Фото, Чешуя дракона, Озеро Мичиган, Замерзшее озеро.
17:43 Сб, 23 Март 2019 Телеграф
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