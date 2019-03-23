"Чешуя дракона": озеро Мичиган превратилось в шедевр современного искусства (Фото) Природа - лучший художник. Захватывающее явление на озере Мичиган подтверждает это еще раз. Огромное водное полотно покрылось миллионами блестящих тонких ледяных осколков, которые создают на поверхности восхитительные фигуры. Это возникло из-за движения воды под льдом, когда озеро начало оттаивать после невероятно суровой зимы.