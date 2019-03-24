Топ красивых, но ядовитых цветов (Фото) Многие из нас мечтают о некоем "секретном саде", который находится на заднем дворе и благоухает ароматами, источаемыми прекрасными цветами, цветущими круглый год. Но сколько из нас обладают достаточной волей и временем, чтобы должным образом ухаживать за таким садом - это совсем другая история. Тем не менее у многих людей есть любимый цветок—даже если этот цветок всего за несколько часов может убить их и их питомца. Просто некоторым сложно сопротивляться притягательности опасности. Если вы ищите острых ощущений, делайте это ответственно и не рискуйте.