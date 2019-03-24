Первая жертва глобального потепления: Подтверждено вымирание вида млекопитающих

Новости экологии: Официально подтверждено вымирание первого вида млекопитающего из-за глобального потепления.

Австралийские власти официально признали вымирание первого вида млекопитающего из-за глобального изменения климата. Речь идет о рифовой мозаичнохвостой крысе (Melomys rubicola). Сообщение об этом содержится в новом докладе, в котором правительство Австралии также отчиталось о принятии повышенных мер по защите видов, находящихся под угрозой вымирания. Первое сообщение о возможном полном вымирании этого вида млекопитающего появилось еще три года назад. Однако все последующее время ученые пытались найти исчерпывающие подтверждения и доказательства этого заявления.

По данным нового доклада, основным и единственным местом обитания Melomys rubicola являлся небольшой (около четырех гектаров) остров Брэмбл-Кэй на северо-востоке Торресова пролива. Последние годы остров подвергался воздействию многочисленных штормов и других экстремальных погодных явлений. Согласно опубликованной информации, это привело к уничтожению 97 процентов среды обитания вида, вследствие чего это критическим образом сократило места и источники пропитания для Melomys rubicola.

По данным доклада 2016 года последний раз представителя вида Melomys rubicola видели профессиональные рыбаки в 2009 году. Вполне возможно, что сейчас это единственный выживший представитель вида, сообщает Scientific America.

Когда-то рифовая мозаичнохвостая крысы была описана как относительно распространенный вид, однако уже к концу 20-го века ее популяция сократилась до катастрофических значений. В ходе исследования 1998 года были обнаружены всего лишь 93 живых особи; двумя десятилетиями ранее популяция насчитывала "несколько сотен". В ходе дополнительных исследований, проведенных в 2002-м и 2004-м годах, ученые смогли обнаружить всего 10-12 живых особей. О печальных цифрах сообщалось в докладе за 2008 год. В качестве потенциальных основных причин сокращения популяции данного вида назывались повышение уровня океанской воды, наводнения, а также эрозия прибрежных зон острова.

К сожалению, предложенный в связи с этим в 2008 году план, направленный на восстановление популяции Melomys rubicola, ни к чему не привел. Как заявил на этой неделе в интервью Sydney Morning Herald Тим Бешар, директор государственной австралийской организации "Общество дикой природы", предложенные варианты действий за все это время так и не были реализованы.

Scientific America отмечает, что подобные печальные заявления австралийского правительства были вполне ожидаемы. Когда в поданном в 2016 году правительству штата Квинсленд докладе говорилось о возможном вымирании вида Melomys rubicola, основной причиной этого было названо антропогенное изменение климата, приведшее к повышению уровня мирового океана.

Хотя вымирание "какого-то вида крыс" для некоторых может показаться незначительным событием и уж точно не концом света, этот факт является очередным напоминанием о том, что человеческая цивилизация оказывает необратимое катастрофическое воздействие на планету.