"Взгляд в упор": портреты диких животных в объективе Брэда Уилсона (Фото) Фотограф Брэд Уилсон создает студийные портреты диких животных, которые смотрят прямо в камеру. "Самая сильная связь с любым объектом, я считаю, человек это или зверь, - это взгляд", - говорит Уилсон. В самом начале проекта фотограф осознал, что прямой взгляд в камеру получить очень сложно, но просто необходимо - именно так снимок будет наиболее убедителен. "Были случаи, когда животное ни разу не смотрело прямо на меня, а иногда соприкосновение взглядами случалось лишь однажды - на пару секунд", - рассказывает Уилсон.