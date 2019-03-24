Скачать
Воскресенье, 24.03.2019
"Взгляд в упор": портреты диких животных в объективе Брэда Уилсона (Фото)
1 / 17

"Взгляд в упор": портреты диких животных в объективе Брэда Уилсона (Фото)

Фотограф Брэд Уилсон создает студийные портреты диких животных, которые смотрят прямо в камеру. "Самая сильная связь с любым объектом, я считаю, человек это или зверь, - это взгляд", - говорит Уилсон. В самом начале проекта фотограф осознал, что прямой взгляд в камеру получить очень сложно, но просто необходимо - именно так снимок будет наиболее убедителен. "Были случаи, когда животное ни разу не смотрело прямо на меня, а иногда соприкосновение взглядами случалось лишь однажды - на пару секунд", - рассказывает Уилсон.
udivitelnoe.temaretik.com
Фото: udivitelnoe.temaretik.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Животные, Дикие животные, Фотопроект, Бред Уилсон, Портреты животных.
17:18 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь