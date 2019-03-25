Тим Кук обратил внимание общественности на проблему изменения климата

Новости экологии: Тим Кук: Изменение климата угрожает нашей планете.

Глава Apple Тим Кук во время своего визита в Китай выступил с речью, в которой обратил внимание общественности на проблему изменения климата.

Визит Тима Кука в Китай состоялся 23 марта 2019 года. Помимо встреч с политиками и разработчиками, Кук также выступил с речью, в которой он упомянул об опасности изменения климата и тех проблемах, которые оно ставит перед человечеством.

"Изменение климата угрожает нашей планете. Нищета и неравенство лишают граждан и нации своего потенциала, а базовое медицинское обслуживание становится недоступным для миллионов людей", — заявил Тим Кук.

Глава Apple подчеркнул необходимость принятия мер, которые помогут миллиону граждан по всему миру выбраться из нищеты. Кук выступил за то, чтобы правительства, организации сферы образования и крупные компании, в том числе Apple, начали сотрудничать, добиваясь того, чтобы у каждого человека была возможность учиться и процветать.