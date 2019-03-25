Ученые предполагают, что животные могут обманывать (Видео)

Новости экологии: Среди насекомых можно встретить огромное количество подражателей, чей внешний вид способен ввести в заблуждение даже опытного натуралиста.

Существуют, например, журчалки, которые почти один в один копируют по внешним признакам ос, пчел или шмелей. Как именно эволюция пошла таким путем, сказать сложно, однако причина мимикрии хорошо известна. Так, из-за сходства с опасными видами журчалка имеет больше шансов выжить, не став обедом для какого-нибудь хищника.

Но можно ли считать эту эволюционную особенность обманом в привычном смысле слова? Ведь подражание - просто генетическая особенность, а не черта характера живого существа. С другой стороны, если речь идет о сложных млекопитающих, то здесь ситуация более сложная и запутанная.