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Ученые предполагают, что животные могут обманывать (Видео)

Ученые предполагают, что животные могут обманывать (Видео)
22:30 Пн, 25 Март 2019 Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии: Среди насекомых можно встретить огромное количество подражателей, чей внешний вид способен ввести в заблуждение даже опытного натуралиста.

Существуют, например, журчалки, которые почти один в один копируют по внешним признакам ос, пчел или шмелей. Как именно эволюция пошла таким путем, сказать сложно, однако причина мимикрии хорошо известна. Так, из-за сходства с опасными видами журчалка имеет больше шансов выжить, не став обедом для какого-нибудь хищника.

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Но можно ли считать эту эволюционную особенность обманом в привычном смысле слова? Ведь подражание - просто генетическая особенность, а не черта характера живого существа. С другой стороны, если речь идет о сложных млекопитающих, то здесь ситуация более сложная и запутанная.

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Факты, Животные, Видео, Способны ли животные обманывать.
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