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Удивительные животные, которых можно назвать бессмертными (Фото)
В человеческом мире, если вы достигаете 90 или более лет, считается, что у вас замечательная продолжительность жизни. Но в мире животных 90 лет все еще считаются возрастом ребенка. Некоторые из этих существ существовали так долго, что в настоящее время их считают живыми ископаемыми, поскольку динозавры являются их прямыми родственниками.
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