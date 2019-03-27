Удивительные животные, которых можно назвать бессмертными (Фото) В человеческом мире, если вы достигаете 90 или более лет, считается, что у вас замечательная продолжительность жизни. Но в мире животных 90 лет все еще считаются возрастом ребенка. Некоторые из этих существ существовали так долго, что в настоящее время их считают живыми ископаемыми, поскольку динозавры являются их прямыми родственниками.