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Четверг, 28.03.2019
Удивительные животные, которых можно назвать бессмертными (Фото)
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Удивительные животные, которых можно назвать бессмертными (Фото)

В человеческом мире, если вы достигаете 90 или более лет, считается, что у вас замечательная продолжительность жизни. Но в мире животных 90 лет все еще считаются возрастом ребенка. Некоторые из этих существ существовали так долго, что в настоящее время их считают живыми ископаемыми, поскольку динозавры являются их прямыми родственниками.
fullpicture.ru
Фото: pixabay.com
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Животные, Продолжительность жизни, Бессмертные, Живые ископаемые.
21:45 Ср, 27 Март 2019 Телеграф
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