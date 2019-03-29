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В Украине стартует нерестовый запрет на ловлю рыбы

В Украине стартует нерестовый запрет на ловлю рыбы
13:36 Сегодня Телеграф darg.gov.ua Фото из открытых источников

Новости экологии: В Киевской области и г. Киеве запрет начнется с 29 марта, а в Закарпатской области он стартовал еще 25 марта.

С первого апреля 2019 года в 22 областях Украины начинается нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.

В Киевской области и г. Киеве запрет начнется с 29 марта, а в Закарпатской области он стартовал еще 25 марта. Сроки запрета отличаются в зависимости от областей и водоемов. С подробной информацией можно ознакомиться в приказах соответствующих территориальных управлений.

Также с первого апреля установлен запрет на вылов раков в Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Сумской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской обл.

В Запорожской области запрет действует с 1 апреля на Днепровском водохранилище, а с 10 апреля – на Каховском водохранилище. В Днепропетровской области – с 1 апреля на Днепровском и Камянском водохранилищах и с 10 апреля – на Каховском водохранилище. В Одесской области – с 25 февраля.

 В Закарпатской области – с 25 марта на реках, притоках и озерах и с 1 апреля – на водохранилищах. В Ивано-Франковской, Николаевской и Киевской областях запрет продлен до 30 июня 2019 года.

Напоминаем, с 15 февраля по 30 апреля 2019 года также запрещен любой вылов камбалы (глоссы) в северо-западной части Черного моря, причерноморских лиманах, Шаболатском лимане и на участке Сухого лимана, в пределах Овидиопольского района. Запрет установлен с целью сохранения численности этого вида водных биоресурсов во время нереста. Соответствующие приказы издали Черноморский и Одесский рыбоохранные патрули.

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Согласно правилам любительского и спортивного рыболовства, во время нереста разрешается только любительское рыболовство одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом.

Рыбачить можно с берега в пределах населенного пункта в разрешенных местах, за пределами нерестилищ (границы определены в приказах);

Запрещается осуществление любого другого способа ловли, в том числе, с превышением разрешенной суточной нормы вылова – три килограмма;

Запрещено передвижение плавучих средств (лодок), организацию соревнований по рыболовству и проведения подводной охоты.

В Госрибагентстве подчеркнули, что во время нереста также запрещается проведение взрывных и других видов работ, добыча строительных материалов (добыча песчано-гравийной смеси, расчистку русел рек, дноуглубление, берегоукрепление и др).

Кроме того, согласно правилам промышленного рыболовства, в рыбохозяйственных водных объектах запрещается добыча водных живых ресурсов в данный период.

Нарушение правил рыболовства карается как наложением штрафов, так и привлечением к уголовной ответственности. Сумма штрафов за нарушение правил рыболовства согласно КоАП составляет от 34 до 680 грн. За незаконное занятие рыбным промыслом, причинившее существенный вред, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 249 УКУ. Штраф от 1 700 до 3 400 грн или ограничением свободы на срок до трех лет, с конфискацией орудий и средств промысла и всего добытого.

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Экологи, Рыбная ловля, Нерест, Ловля рыбы.
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