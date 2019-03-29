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Пятница, 29.03.2019
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Собаки умеют распознавать по запаху эпилептический припадок (Видео)

Собаки умеют распознавать по запаху эпилептический припадок (Видео)
18:38 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии: Ученые определили данный запах с помощью исследований.

Исследователи из Университета Ренна (Франция) в опытах с собаками продемонстрировали, что эпилептические припадки обладают специфическим запахом, который способны учуять разные породы. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

В своей статье ученые ссылаются на предыдущие исследования, которые доказали, что такие заболевания, как рак молочной железы или рак легких, имеют особый запах. Однако никто до этого не пытался доказать, что схожими свойствами обладают и эпилептические припадки. Авторы решили проверить гипотезу.

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Они отобрали пять собак смешанных пород: трех самок и двух самцов. Животных ранее тренировали как служебных собак в медицинском центре Medical Mutts, а также обучали с использованием методов положительного подкрепления. Чтобы проверить, выделяет ли человеческое тело особый запах во время приступа, специалисты собрали образцы пота у семи женщин. Отличались не только субъекты, у которых брали образцы, но и активности, во время которых те собирались, например отдых, физические упражнения или непосредственно судороги. Собаки никогда ранее не сталкивались с запахами этих женщин.

Образцы помещали в металлические банки, а исследователи следили за тем, правильный ли выбор совершают собаки. Все животные преуспели в прохождении тестов. Некоторые больше остальных, но даже те, чья эффективность оказалась не самой высокой, все еще демонстрировали результат, который превышал случайный шанс угадывания. Вероятность верного определения варьировалась от 67 до 100 процентов. Три собаки из пяти показали стопроцентный результат.

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По мнению авторов, их исследование наглядно доказывает, что эпилептические припадки действительно вызывают характерный запах. Очевидно, их могут учуять собаки, но, возможно, в будущем удастся создать и электронное устройство для быстрого диагностирования приступов.

Ранее глава отделения неврологии в Национальной детской больнице штата Огайо Ануп Патель (Anup Patel) на примере пятнадцатилетней пациентки Симоны Стиллс показал, что наличие мечты положительно влияет на состояние больных. Мечта девочки поехать в Париж помогла ей обрести надежду и со временем сократить число приступов.

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Исследование, Собаки, Видео, Запах эпилептического припадка.
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