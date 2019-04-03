Новый "вкусный" тренд: В мире растет потребление пищи из насекомых

Новости экологии: В мире стремительно растет потребление белка насекомых.

В 1950-х годах итальянская еда приобрела нешуточную популярность в США. Повсюду возникали итальянские рестораны, где американцы с удовольствием поглощали спагетти. Одной из разновидностей итальянского кулинарного направления стала пицца. Сегодня более 40 процентов американцев едят пиццу хотя бы раз в неделю.

В 1970-х пришёл черёд мексиканских блюд, и американцы принялись за продукты, которых никогда раньше не пробовали – в их рационе появились тако, сальса, маисовые лепёшки, энчилада, пережаренные бобы и "грязный рис".

В 1990-х годах Америку начала завоёвывать новая еда – суши, и американцы внезапно начали употреблять в пищу сырую рыбу и клейкий рис. Сегодня суши можно купить в большинстве продуктовых магазинов.

Теперь перенесёмся в 2010-е, и вот на горизонте появляется новая тенденция в еде – насекомые! Не спешите высказать негодование – для начала прочитайте некоторые интересные факты про них:

По данным ООН, к 2050 году население мира составит 9,7 миллиарда человек. Чтобы прокормить такое количество людей, потребуется произвести в два раза больше продуктов питания, чем в настоящее время, но для этого недостаточно земли, пригодной для возделывания. Треть пахотных угодий Земли уже используется для животноводства, что приводит к истреблению лесов и создаёт нагрузку на водные ресурсы.

В 2013 году ООН выпустила доклад об употреблении в пищу съедобных насекомых. Надо отметить, большая часть населения мира (80 процентов) уже ест насекомых. Жители западных стран всё активнее посещают Юго-Восточную Азию, где они узнают о том, что поджаренных сверчков можно употреблять в пищу. Огненные муравьи входят в рацион жителей Южной Америки, в то время как в Африке личинки жуков считаются деликатесом. В Мексике жёлтых мучных червей всё чаще используют при приготовлении лепёшек. В целом, мука на основе насекомых, включающая сверчков и мучных червей, может применяться для приготовления печенья, хлеба, кексов, десертов, супов, чипсов и макарон.

Существует более 2 тысяч видов съедобных насекомых, среди которых присутствуют жуки, гусеницы, пчёлы, осы, муравьи, кузнечики, саранча, сверчки, цикады, термиты, стрекозы и мухи. В случае насекомых можно говорить о высокой эффективности использования кормов – этот показатель говорит о том, какой прирост массы приходится на килограмм корма. Кроме того, насекомые требуют гораздо меньше воды, чем крупный рогатый скот, овцы, козы или домашняя птица. Так, 100 галлонов воды требуются для создания 6 грамм говяжьего белка, 18 грамм куриного белка или 238 г белка из сверчка. Семья из четырёх человек, употребляющая еду из сверчков всего один раз в неделю в течение года, сбережёт 650 тысяч литров воды.

Белок из насекомых – это высококачественный белок. Сверчки на 69 процентов состоят из белка, в то время как говядина – всего на 29 процентов. Кроме того, в сверчке содержится девять незаменимых аминокислот, а также витамин В12, железо, цинк, магний, натрий, калий и кальций. Мука из сверчка содержит больше кальция, чем молоко, и больше железа, чем шпинат. Один гектар земли может обеспечить 150 тонн белка из насекомых в год, причём сверчки производят в 80 раз меньше метана, чем коровы. Это может оказать огромное влияние на парниковые газы и глобальное потепление.

В настоящее время более половины потребляемой в мире рыбы разводится в искусственных условиях, и здесь белок из насекомых может послужить отличным кормом, поскольку в природных условиях рыба ест насекомых. Они также являются естественным источником пищи для домашней птицы. Экзоскелет насекомых содержит вещество, известное как хитин. Хитин естественным образом усиливает иммунную систему домашней птицы, устраняя тем самым потребность в антибиотиках, которые на сегодняшний день попадают в пищевую цепь человека.

Согласно прогнозам ООН, к 2050 году 68 процентов населения мира будет проживать в городах. Насекомых можно выращивать в городских зданиях, и это хорошо согласуется с тенденцией ведения сельского хозяйства в городской черте.

Объём мирового рынка съедобных насекомых, как ожидается, достигнет 1,53 миллиарда долларов в 2021 году. Спрос на насекомых высок и превышает предложение, в то время как разводить их можно в небольших зданиях с минимальным количеством работников. Кроме того, насекомые обладают высоким уровнем воспроизводства и их легко транспортировать.

Две компании по разведению насекомых, EXO и Chapul, уже производят протеиновые батончики из сверчков, мучных червей и кузнечиков, которые можно приобрести в магазинах здоровой пищи, продуктовых магазинах, киосках, в аэропортах и на Amazon.