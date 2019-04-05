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Пятница, 05.04.2019
Разноцветные грызуны: гигантские белки из Индии (Фото)
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Разноцветные грызуны: гигантские белки из Индии (Фото)

Индийская гигантская белка мало напоминает привычных нам белочек. Этот грызун отличается не только своими размерами в длину около метра (вместе с хвостом), но и ярким разноцветным мехом. Несмотря на психоделическую окраску, рассмотреть этих белок среди листвы деревьев совсем не просто. Питаются грызуны цветами, корой, семенами, насекомыми и даже птичьими яйцами, а их кушают леопарды и хищные птицы.
Фото: zefirka.net
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Экология, Грызун, Белка, Белочка, Разноцветная белка, Индийская белка, Гигантская белка.
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