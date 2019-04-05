Разноцветные грызуны: гигантские белки из Индии (Фото) Индийская гигантская белка мало напоминает привычных нам белочек. Этот грызун отличается не только своими размерами в длину около метра (вместе с хвостом), но и ярким разноцветным мехом. Несмотря на психоделическую окраску, рассмотреть этих белок среди листвы деревьев совсем не просто. Питаются грызуны цветами, корой, семенами, насекомыми и даже птичьими яйцами, а их кушают леопарды и хищные птицы.