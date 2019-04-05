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Из-за глобального потепления могут погибнуть австралийские дельфины

Из-за глобального потепления могут погибнуть австралийские дельфины
17:52 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии: Повышение температуры воды будет происходить чаще в будущем из-за изменений климата.

Согласно новому исследованию ученых из Университета Лидса, повышение температуры океана на три градуса Цельсия может привести к исчезновению дельфинов в заливе Шарк на северо-западе Австралии.

Беспрецедентное повышение температуры океана в западной Австралии может серьезно повлиять на продолжительность жизни дельфинов, сообщает Новое время со ссылкой на Weather.

Ученые из Университета Лидса определили, что с 2011 года в заливе Шарк неподалеку Австралии показатель выживания дельфинов упал на 12%, и с тех пор не поднимался к нормальному уровню.

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По данным исследования, причиной этого стало повышение температуры воды в заливе к 32 градусам Цельсия (на 2,5 градуса выше нормы). Из-за изменения температуры исчезла значительная часть морских водорослей, разные виды рыб и другое биоразнообразие в заливе Шарк, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и занимает площадь около 13,6 тыс. кв. км.

Эксперты также узнали, что нагревание воды в заливе оказалось менее опасным для дельфинов, которые ищут еду в более глубоких частях океана.

Биологи говорят, что негативное влияние от повышения температуры мирового океана сильно удивило их, и это может быть одной из самых серьезных проблем для нашего поколения.

"Повышение температуры воды будет происходить чаще в будущем из-за изменений климата. Это опасно не только для популяций морских млекопитающих в долгосрочной перспективе, но и для всей экосистемы океана", - рассказал изданию Science Daily профессор Цюрихского университета Майкл Крюцен.

Стало известно, как страусы потеряли способность к полету

Напомним, пару месяцев назад ученые из Университета Квинсленда заявили, что изменение климата привело к исчезновению рифовой мозаичнохвостой крысы Melomys rubicola, которая обитала на песчаном острове в северной Австралии.

Этот вид может быть первым из млекопитающих, которые погибли из-за глобального потепления.

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Глобальное потепление, Экологическая катастрофа, Австралийские дельфины, Экологи говорят.
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