Великолепные портреты птиц на снимках фотографа из Австралии (Фото) Барри Бейкер (Barry Baker) — талантливый фотограф-самоучка, орнитолог и ретушер, проживающий в Южной Тасмании, Австралия. Он специализируется в основном на птицах и фотографиях дикой природы. Барри путешествует по всей Австралии и Новой Зеландии, чтобы запечатлеть великолепные портреты птиц крупным планом.