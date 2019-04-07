Животные нашей планеты, которые находятся на грани вымирания (Фото) Люди настолько увлеклись миром гаджетов и высоких технологий, что совсем забыли о живой природе, потеряли интерес к многообразию флоры и фауны. А тем временем оказалось, что многие животные находятся на грани выживания, несмотря на защитные меры, занесение в Красные книги различных стран и другие способы сохранить вид на нашей планете. Из истории вы можете помнить, что некоторые животные уже вымерли в дикой природе (в том числе благодаря хозяйственно и браконьерской деятельности человека). Мы не хотим, чтобы этот список с годами пополнялся, поэтому ответственно будем относиться к природе и братьям нашим меньшим.