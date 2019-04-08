Люди-убийцы: 10 видов животных, которых истребил человек (Фото) Последний тасманийский волк - сумчатое млекопитающее с собачьей головой - умер в австралийском зоопарке в 1936 году. И хотя долгое время считалось, что за исчезновение целого вида животных ответственна какая-то неизвестная инфекция, которой сумчатые волки якобы заразились от привезенных в Австралию собак, на самом деле ответственность за истребление этого вида волков полностью лежит на человеке. К сожалению, тасманийские волки - далеко не единственный вид животных, который был полностью или частично уничтожен людьми. Да, в естественной природе животные встречаются с большим количеством угроз собственному существованию - здесь и резкие изменения климата, и хищники, которым тоже надо что-то есть, и неожиданные эпидемии - но самой большой угрозой для животного мира всегда оставался человек с его неистребимой тягой к убийству. Мы выбрали 10 видов животных, которые были истреблены человеком, для того чтобы показать, чего мы лишились.