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Суд решил, что лось должен остаться в Красной книге

Суд решил, что лось должен остаться в Красной книге
04:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости экологии: В 2018 году Киев отменил запрет охоты на лося и его внесение в Красную книгу.

Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу Минприроды на решение Окружного админсуда Киева об отмене приказа о занесении лося европейского в Красную книгу Украины. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак в Facebook.

По словам министра, он расценивает это решение как поддержку природоохранной политики Минприроды. Как сообщалось, в декабре 2017 года лось европейский был внесен в Красную книгу Украины.

Однако 27 ноября 2018 года Окружной административный суд Киева отменил запрет охоты на лося и его внесение в Красную книгу.

Минприроды подало апелляционную жалобу на это решение.

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Суд, Красная книга, Природа, Лось, Лось в Красной книги.
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