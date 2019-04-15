Животные, которые с биологической точки зрения, не должны существовать

Иногда эволюция совершает ошибки и поворачивает куда-то не туда. Когда так происходит, нам лишь остается наблюдать за этим зрелищем и ждать, к чему же это все приведет. Иногда необычные повороты дарят миру таких удивительных тварей, как осьминоги. В другой раз дело доходит до таких страшных созданий, как пурпурный австралийский червь. В любом случае в природе появляется животное, которое с виду кажется таким странным и несовершенным, что остается только удивляться, как до такого дошло. Все эти существа теоретически не имеют права на существование в их нынешнем состоянии, но они продолжают выживать при том, что в определенном смысле их тела просто нелепы.