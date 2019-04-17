Явление природы: Озеро в Австралии приобрело розовый оттенок Соленое озеро в Парке Уэстгейт (Westgate Park) в Мельбурне стало Insta-сенсацией после того, как вода в нем приобрела красивый розовый оттенок. Это удивительное природное явление происходит каждый год из-за высокой концентрации соли в воде, высокой температуры, жары и отсутствия осадков.