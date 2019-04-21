Забавного лисенка нашли в Киеве на територии одной организации

На улице Вацлава Гавела в Киеве, на территории фирмы, занимающейся приемом металлолома, был обнаружен лисенок необычного окраса.
Предполагают, что это степная лисица, поскольку цвет шерсти животного светлый, но не белый, как у альбиносов.
Работники фирмы самостоятельно поймали лисенка и обратились в Команду спасения животных. Лисенок доставлен в приют для птиц и мелких животных.
Откуда он взялся на территории, остается неизвестным: он мог залезть в какую-то трубу в поле, а трубу потом привезли в металлолом. А мог убежать у кого-то неподалеку.