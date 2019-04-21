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Дух захватывает: удивительные природные явления (Фото)
Невероятные природные явления не перестают нас удивлять. На нашей планете существует множество прекрасных уголков неземной красоты, от одного вида которых захватывает дух. Земля гораздо более удивительная, чем вы можете себе представить: некоторые ее явления настолько редки, что, возможно, вы о них никогда не слышали, при этом они фантастически красивы. Хотите убедиться в этом? В этом выпуске мы расскажем вам про самые удивительные явления на планете Земля.
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