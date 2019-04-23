Кошки бывают разные: самые дорогие и редкие породы этих любимчиков

Представить нашу жизнь без кошек очень тяжело. Эти создания очень популярны как домашние животные по всему миру. Все кошки разные, каждая из них индивидуальная и имеет свой характер. Представляем вам 10 самых дорогих и самых редких пород кошек в мире!