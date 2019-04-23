Цари природы: кто может подчинить себе всю планету

Человек хоть и считает себя царем природы, вовсе не единственный, кто может подчинить себе всю планету. Другие виды могут похвастать большей скоростью воспроизводства, лучше переносят экстремальные условия и ограниченные ресурсы, плюс могут жить там, где люди быстро сдадутся. Вполне возможно, что как и цари природы из прошлых эпох, люди лишь временные гости на планете. И в один прекрасный день они отдадут эстафету другим видам, которые быстро захватят весь мир.