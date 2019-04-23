|
|
Цари природы: кто может подчинить себе всю планету
Человек хоть и считает себя царем природы, вовсе не единственный, кто может подчинить себе всю планету. Другие виды могут похвастать большей скоростью воспроизводства, лучше переносят экстремальные условия и ограниченные ресурсы, плюс могут жить там, где люди быстро сдадутся. Вполне возможно, что как и цари природы из прошлых эпох, люди лишь временные гости на планете. И в один прекрасный день они отдадут эстафету другим видам, которые быстро захватят весь мир.
Яркие анекдоты для прекрасного настроения на весь день
Дарим вторую жизнь старой обуви: интересные и дельные советы
Мужская мода 2019: Актуальные тенденции гардероба на лето (Фото)
Полезный фрукт, который обладает лечебными свойствами
Забавные комиксы на любые темы только этой ночью
Вдали от туристов: Живописные но малоизвестные места планеты (Фото)
Волшебные свойства огурца помогут вам омолодиться
"Я устал, окончен бой": Курьезные поступки людей, проигравших битву против лени
Сюрреализм в картинах бельгийского художника Рене Магритта (Фото)
Веселые картинки, чтобы посмеяться от души
Коварнее бургеров: фрукты, от которых вреда больше, чем пользы
Для тех кто любит кушать на ночь: 15 продуктов, которые можно после 6 вечера
Все очень плохо: у этих людей был настолько ужасный день, что вам и не снилось
Секреты питания: как небольшие изменения в еде, могут почти вдвое снизить ее калорийность
Интерьер для дома и сада: бюджетные и простенькие варианты качелей (Фото)
Все благодаря остроумному заголовку: обычные фотки с крутыми подписями
Полет фантазии: классические картины, перенесенные на снимки (Фото)
Кардифф - Ливерпуль: лучшие моменты матча (Фото)
Самая сложная профессия: забавные фейлы от родителей
Очаровательные детеныши животных, которые подарят Вам улыбку
Необычные истории альбиносов ХIХ века (Фото)
Улыбка обеспечена: Смешные комментарии из соцсетей и диалогов
Удивительная гора Коя в рассказе фотографа Даниила Коржонова (Фото)
Беспощадная мода: Одежда, которая "на голову не налазит"
Удивительные факты о слонах