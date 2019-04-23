Скачать
Вторник, 23.04.2019
Цари природы: кто может подчинить себе всю планету
1 / 9

Цари природы: кто может подчинить себе всю планету

Человек хоть и считает себя царем природы, вовсе не единственный, кто может подчинить себе всю планету. Другие виды могут похвастать большей скоростью воспроизводства, лучше переносят экстремальные условия и ограниченные ресурсы, плюс могут жить там, где люди быстро сдадутся. Вполне возможно, что как и цари природы из прошлых эпох, люди лишь временные гости на планете. И в один прекрасный день они отдадут эстафету другим видам, которые быстро захватят весь мир.
zefirka.net
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Экология, Животные, Природа.
10:34 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь