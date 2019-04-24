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Среда, 24.04.2019
Джонатан переживет нас всех: самое старое животное планеты (из сухопутных)
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Джонатан переживет нас всех: самое старое животное планеты (из сухопутных)

Большинство способны жить более 100 лет, а потому неудивительно, что именно этих медлительных животных чаще всего объявляют старейшими существами за земле. Безусловно, самой знаменитой по праву считается черепаха Гариетта, которую по неподтвержденным данным привез в Великобританию сам Чарльз Дарвин. Она родилась примерно в 1830 году и в возрасте 5 лет попала в руки знаменитому ученому.
ofigenno.com
фото:ofigenno.com
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Черепаха, Экология, Зоопарк, Долголетие, Самки, Самцы, Самое старое животное, Панцирь, Сухопутные.
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