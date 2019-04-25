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Статусные любимцы: самые дорогостоящие животные в мире
Если в старину на животных возлагались определенные надежды, например, от кошки ожидали ловли мышей, а от собаки – охраны дома, то в наши дни подобных требований к питомцам почти никто не предъявляет. Современные домашние животные – полноправные члены семьи. Но помимо этого, они еще и часто подчеркивают социальный статус своих владельцев, демонстрируют окружающим уровень благосостояния человека. Разумеется, каждому любителю живности любопытно, какие же из питомцев самые "престижные"? Насколько они дорогие? Все ли они экзотические или же среди "статусных" животных есть и вполне обычные?
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