Украинские полярники отметили рост количества пингвинов в Антарктиде

Новости экологии: В Антарктиде возросло количество ослиных пингвинов.

В Антарктиде возросло количество растительности, а именно щучника антарктического и увеличилось количество гнездящихся пингвинов. Об этом рассказал журналисту УНН заведующий биологическим отделом Национального антарктического центра Украины Иван Парникоза.

Участник сезонной экспедиции, который проводил исследования на станции "Академик Вернадский", во время антарктического лета (февраль-апрель 2019), рассказал, что в Антарктиде происходит рост зеленого покрова на острове Галиндес.

"Одно из главных изменений, которое мы исследовали (во время антарктической экспедиции на станции "Академик Вернадский" в период антарктического лета (февраль-апрель 2019 года - ред.), что несколько предыдущих благоприятных сезонов, вызвали рост числа уникального сосудистого растения щучника антарктического. То есть, его количество на научно-исследовательском полигоне острова Галиндес выросло", - сказал Парникоза.

По его словам, также увеличилось количество гнездящихся пингвинов.

"Мы увидели, что возросла численность ослиных пингвинов, которые гнездятся на острове Галиндес. Это свидетельствует о потеплении. Они начали продвижение на наш остров, оккупировали несколько участков, которые ранее были покрыты щучником антарктическим и очень эффективно его истребляют. Несколько тысяч пингвинов сейчас гнездятся в нашем районе (на острове Галиндес - ред.). В нашем случае на острове Галиндес - это десятка два новых гнезд", - рассказал Парникоза.