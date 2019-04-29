ТОП-10 животных, у которых уровень IQ ниже среднего

Кажется, что для животного мира уровень IQ не имеет никакого значения. Обезьяны не хвастаются друг перед другом красными дипломами и золотыми медалями, а слоны не устраивают интеллектуальные баталии. Действительно, животные никогда не станут переживать из-за своих умственных способностей, но человеку этот вопрос не дает покоя. Например, известный зоолог Адольф Портман из Швейцарии составил шкалу умственного развития. Он распределил всех животных и птиц, относительно их уровня интеллекта. Другие ученые поддержали его теорию. В этой статье речь пойдет о существах, которых природа не наградила большим умом. Дальше представлены 10 самых глупых животных в мире.