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Таяние вечной мерзлоты нанесет человечеству ущерб в десятки триллионов долларов

Таяние вечной мерзлоты нанесет человечеству ущерб в десятки триллионов долларов
05:45 Сегодня Телеграф mirvokrug.blog Фото: pixabay

Новости экологии: Подсчитан экономический ущерб от таяния вечной мерзлоты.

Уничтожение многовековых запасов вечной мерзлоты в Заполярье лишит экономику Земли нескольких десятков триллионов долларов, что сопоставимо с годовым ВВП всей планеты. Об этом пишут климатологи в журнале Nature Communications.

"Наше исследование показывает, что мы должны начать еще активнее бороться с глобальным потеплением и удержать температуры от перехода через отметку в два градуса Цельсия. Мы надеемся, что теперь мы сможем точнее оценивать роль различных нелинейных процессов на климат планеты как в Арктике, так и за ее пределами", — заявил Дмитрий Юмашев из Ланкастерского университета (Великобритания).

В последние годы климатологи всерьез обеспокоились тем, что потепление Арктики приведет к быстрому исчезновению всех запасов вечной мерзлоты, возникших в почве Сибири, Аляски и приполярных регионов Канады во времена последнего оледенения. По текущим прогнозам, примерно треть вечной мерзлоты в южных регионах Сибири и Аляски исчезнет к концу текущего столетия.

Таяние вечной мерзлоты, как сегодня считают ученые, высвободит огромное количество органики, вмерзшей в почву и накапливавшейся там за миллионы лет оледенения. Эти растительные и животные останки начнут гнить, выделяя метан и углекислоту в атмосферу, а также гореть в ходе стихийных пожаров, что еще больше ускорит глобальное потепление.

Помимо природы, эти катастрофические процессы крайне негативно повлияют и на жителей Заполярья. Недавно российские и зарубежные климатологи выяснили, что таяние вечной мерзлоты затронет свыше 70 процентов инфраструктуры в заполярных городах России, Канады и США, причем эти процессы уже нельзя остановить вне зависимости от будущего Парижских соглашений.

Юмашев и его коллеги провели первую экономическую оценку последствий этой природной катастрофы. Для этого ученые изучили то, как таяние вечной мерзлоты повлияет на два важнейших параметра, управляющих скоростью глобального потепления — тем, как много тепла и света отражает поверхность Земли и как исчезновение мерзлоты влияет на скорость таяния самой Арктики.

Большинство существующих сегодня климатических моделей, как отмечает ученый, подразумевают, что первый из них практически не меняется, а второй равен нулю или близок к этому. Авторы статьи проверили, так ли это на самом деле, используя последние данные по тому, как изменилось состояние вечной мерзлоты в последние десятилетия.

Их анализ показал, что и тот, и другой фактор влияют на глобальное потепление гораздо сильнее, чем предполагали ученые раньше, причем этот эффект будет нелинейным. Так ученые называют процессы, сила которых может резко уменьшиться или усилиться даже при небольших изменениях в значениях тех параметров, от которых они зависят.

Как показали расчеты команды Юмашева, влияние и того, и другого параметра на климат и экономический ущерб от глобального потепления значительно недооценивалось. Даже в том случае, если Парижские соглашения будут полностью исполнены, таяние вечной мерзлоты "добавит" около 5 процентов к последствиям от изменения климата и лишит экономику планеты примерно 20 триллионов долларов в ближайшие три столетия.

Ученые выяснили, как глобальное потепление повлияло на северных оленей

Если же глобальное потепление будет остановлено на отметке в два градуса или же все соглашения по борьбе с ним будут свернуты, то ущерб для экономики, в силу нелинейного характера этих процессов, будет существенно выше — 50 и 67 триллионов долларов. Общий уровень экономического ущерба от глобального потепления, в свою очередь, приблизится к отметке в 2,2 триллионов долларов.

Как отмечают исследователи, подобный уровень экономического ущерба делает таяние Арктики и высвобождение ее ресурсов невыгодным не только для южных тропических стран, которые сильнее всего пострадают от глобального потепления, но и для приполярных государств, в том числе России, США и Канады.

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Арктика, Глобальное потепление, Вечная мерзлота.
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