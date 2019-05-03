Лысые морские свинки стали домашними любимцами

В интернете периодически можно увидеть фотографии, изображающих крохотных "бегемотиков", сидящих на руках у людей. На самом деле, карликовые бегемоты действительно существуют, но весят они порядка 200 кг, так что на руках такое животное точно долго не удержишь. На самом деле на этих картинках изображены лысые морские свинки.