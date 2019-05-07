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Вторник, 07.05.2019
Знакомьтесь, Гринго: милый котик с белыми усами (Фото)
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Знакомьтесь, Гринго: милый котик с белыми усами (Фото)

Знакомьтесь, это Гринго (Gringo)! У этого годовалого британского короткошерстного котика такие импозантные усы, что почти слышен его акцент! Все, что ему сейчас нужно — это цилиндр, круглые очки и трубка, чтобы вести какое-нибудь собственное детективное телешоу в стиле викторианской эпохи. Котейка живет во Франции вместе со своими хозяевами, Сабрин (Sabrine) и Роменом (Romain), и братом по имени Милко (Milko). В придачу к своей необычной внешности Гринго получил и жизнерадостный характер: он любит играться весь день и по ночам, шалить, взбираться по шторам, царапать диван и стоять на задних лапах, как сурикат. В общем, во всем остальном он мало чем отличается от остальных кошек. Взгляните на этого импозантного красавца!
Фото: bugaga.ru
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