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Пятница, 10.05.2019
Аквариумной рыбке исполнилось 25 лет (Фото)
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Аквариумной рыбке исполнилось 25 лет (Фото)

Это рыбка называется Панак чернолинейный. Обычно в природе они живут до 30 лет, и в открытых водоемах, в отличие от аквариумов, могут достигать внушительных размеров. Сегодня мы хотим показать вам такую рыбу, которая жила у одного владельца на протяжении 25 лет. Сначала он купил ее в качестве аквариумного питомца, но теперь для нее он построил во дворе специальный водоем. Длина этого экземпляра составляет 45 сантиметров (вместо обычных 20−25 сантиметров), и она продолжает расти.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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