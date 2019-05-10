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Аквариумной рыбке исполнилось 25 лет (Фото)
Это рыбка называется Панак чернолинейный. Обычно в природе они живут до 30 лет, и в открытых водоемах, в отличие от аквариумов, могут достигать внушительных размеров. Сегодня мы хотим показать вам такую рыбу, которая жила у одного владельца на протяжении 25 лет. Сначала он купил ее в качестве аквариумного питомца, но теперь для нее он построил во дворе специальный водоем. Длина этого экземпляра составляет 45 сантиметров (вместо обычных 20−25 сантиметров), и она продолжает расти.
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