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В Женеве заключили глобальный пакт о регуляции экспорта пластикового мусора

В Женеве заключили глобальный пакт о регуляции экспорта пластикового мусора
20:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости экологии: Более 180 стран заключили глобальный пакт, регулирующий экспорт пластикового мусора в развивающиеся страны.

Более 180 стран заключили глобальный пакт, регулирующий экспорт пластикового мусора в развивающиеся страны.

Как сообщает Deutsche Welle, вечером 10 мая около 1,4 тыс. представителей 187 стран мира приняли в Женеве соглашение, регулирующее глобальный экспорт пластикового мусора. Документ, утвержденный по итогам длившихся 12 дней консультаций, является дополнением к принятой в 1989 году Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.

Пакт обеспечивает возможность для развивающихся стран отклонять ввоз на их территорию мусора из других стран. Соглашение является обязательным для исполнения, указал исполнительный секретарь Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Рольф Пайет.

По данным присутствовавших на конференции экспертов, ежегодно в морях оказывается около 8 миллионов тонн пластиковых отходов. Ряд стран, в частности, США и Канада, уже много лет вывозят пластиковый мусор в азиатские страны, утверждая, что его там должным образом перерабатывают.

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"При этом большая часть загрязненных смешанных отходов не может быть переработана и вывозится на свалки, сжигается или находит путь в океаны", - заявила эксперт экологической организации IPEN Сара Броше.

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ООН, Женева, Отходы, Пластиковый мусор, Пакт.
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