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Захватывающая история двоих бродячих собак, которые обрели любящего хозяина (Фото)
В декабре 2016 года Джордан Кахана ехал по пустынной местности в Аризоне и вдруг наткнулся на двух маленьких щенков, которых либо бросила их мать - бродячая собака, либо выбросили умирать в пустыне злые люди. Щенки страдали от обезвоживания, но Джордан привез их в ветклинику, а когда они поправились, он решил взять их к себе насовсем. С тех пор неотделимое трио из Джордана, Зевса и Седоны путешествует по территории США, они проехали вместе более 30 тысяч миль и посетили 35 штатов. У Джордана есть страничка в инстаграм и канал на ютуб и он регулярно выкладывает туда трогательные фотографии и видео со своими собаками.
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