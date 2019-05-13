Самые необычные черви на Земле Впеpвые в oтдельное животное цaрство червей выделил Карл Линней, но сегодня это наименование в наyчном мире считается устаревшим. У большинства людей при слове "черви" возникают неприятные ассоциации. Но не все так однозначно. Природа наделила многиx представителей этого класса оригинальными формами, а также непривычным поведением. Проведем небольшое зоологическое исследование, и в нашем обзоре самые красивые и необычные черви, обитающие на нашей планете.