В Харькове суд приостановил работу предприятия из-за выбросов

Новости экологии: В Харьковской области решением суда приостановили работу одного из предприятий из за несанкционированных выбросов вредных веществ в атмосферу.

Как сообщается на сайте Государственной экологической службы Украины, представители подразделения в Харьковской области подали иск в суд в местный окружной суд на одно из фермерских предприятий.

Как утверждают в ведомстве, одна из сельхоз компаний производила выброс в атмосферу вредных веществ. При этом сотрудники экологической службы подчеркивают, что необходимо применить методы контроля за данным объектом, пока руководство фермерского хозяйства не получит все необходимые документы, позволяющие вести дальнейшую деятельность с использованием водных ресурсов.

Такую реакцию сотрудников подразделения вызвала очередная проверка предприятия. В результате суд поддержал истца, и решил приостановить деятельность ФХ. Вторым апелляционным админсудом Харькова решение было оставлено в силе. В рамках итогов судовых разбирательств было решено провести опечатывание одной артезианской скважины, пока предприятие не получит соответствующее разрешение на использование ее вод.

Тем не менее, инспекторов, которые должны были осуществить процедуру пломбирования согласно решению суда, на территорию предприятия не пустили. Сотрудниками Инспекции были переданы соответствующие материалы в одно из отделений Нацполиций, чтобы применить меры по разрешению данного инцидента.