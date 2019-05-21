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В Харькове суд приостановил работу предприятия из-за выбросов

В Харькове суд приостановил работу предприятия из-за выбросов
14:34 Сегодня Телеграф Фото: www.unian.net

Новости экологии: В Харьковской области решением суда приостановили работу одного из предприятий из за несанкционированных выбросов вредных веществ в атмосферу.

Как сообщается на сайте Государственной экологической службы Украины, представители подразделения в Харьковской области подали иск в суд в местный окружной суд на одно из фермерских предприятий.

Как утверждают в ведомстве, одна из сельхоз компаний производила выброс в атмосферу вредных веществ. При этом сотрудники экологической службы подчеркивают, что необходимо применить методы контроля за данным объектом, пока руководство фермерского хозяйства не получит все необходимые документы, позволяющие вести дальнейшую деятельность с использованием водных ресурсов.

Такую реакцию сотрудников подразделения вызвала очередная проверка предприятия. В результате суд поддержал истца, и решил приостановить деятельность ФХ. Вторым апелляционным админсудом Харькова решение было оставлено в силе. В рамках итогов судовых разбирательств было решено провести опечатывание одной артезианской скважины, пока предприятие не получит соответствующее разрешение на использование ее вод.

Новая причина выброса метана в атмосферу на арктическом шельфе

Тем не менее, инспекторов, которые должны были осуществить процедуру пломбирования согласно решению суда, на территорию предприятия не пустили. Сотрудниками Инспекции были переданы соответствующие материалы в одно из отделений Нацполиций, чтобы применить меры по разрешению данного инцидента.

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Вода, Харьков, Экология, Суд, Фермерство, Предприятие, Выбросы, Решение, Ресурс, Служба, Инспекция.
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