Маменькины сынки: матери самцов бонобо влияют на репродуктивный успех своих сыновей

Новости экологии: Наличие матери позволяет самцам получить доступ к обществу самок.

Антропологи из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка (Лейпциг, Германия) обнаружили зависимость между наличием у самца обезьянок бонобо матери и их репродуктивным успехом.

Они сравнили социальное репродуктивное поведение самцов бонобо и шимпанзе. Оказалось, на успех воспроизводства потомства в стае бонобо напрямую влияют матери самцов, чего не наблюдается у шимпанзе. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Сексуальное поведение в стае карликовых шимпанзе бонобо имеет большое значение. Половые акты снижают уровень агрессии, становятся средством разрешения конфликтов и помогают формированию социальных связей. При этом матери самцов играют не последнюю роль в продолжении рода даже после того, как их детеныш повзрослел. Они могут препятствовать совокуплению пар, в которых нет их детей, или помогать сыну побить его соперника в борьбе за самку. Последние наблюдения также показали, что наличие матери напрямую влияет на репродуктивный успех самца.

Ученые следили за четырьмя группами диких бонобо и семью группами диких шимпанзе. Они заметили, что самцы бонобо с матерями становились отцами в три раза чаще, чем те самцы, у которых матери умерли. У шимпанзе такой корреляции не наблюдалось. Однако у этих двух видов по-разному устроена социальная иерархия. В стае шимпанзе лидирующее место всегда занимает самец, в то время как у бонобо самцы и самки делят доминирующее положение.

В 2010 году эта же команда антропологов опубликовала исследование, в котором показала, что самцы без матерей остаются на окраине группы. Такое положение сильно снижает их шансы на репродуктивный успех, так как самки собираются в самом центре стаи. Самцы с матерями получают к нему доступ.

Говорит ведущий автор работы Мартин Сурбек: "Матери выступают в качестве социального паспорта, позволяющего самцам "проникать" в центр стаи. Авторитет самца зависит от авторитета матери. Если мать теряет свой статус, это может сказаться и на статусе сына". Исходя из этих данных, авторы делают вывод, что на репродуктивный успех самцов бонобо влияют не только гены, но и социальное устройство.