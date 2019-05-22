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В Дунайском биосферном заповеднике завезли водяных буйволов: видео

В Дунайском биосферном заповеднике завезли водяных буйволов: видео
12:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости экологии: На острове Ермаков в Дунайском биосферном заповеднике (Одесская обл.) поселили водяных буйволов, чтобы улучшить состояние пойменных экосистем.

Стадо должно помочь сохранить мозаичные ландшафты и биоразнообразие острова.

Как сообщилось, в природоохранной организации Rewilding Ukraine, на этой неделе на остров выпустили первое стадо, которое завезено силами указанной организации в рамках проекта "Восстановление водно-болотных угодий и степей региона дельты Дуная".

Водяные буйволы около полувека назад обитали в дельте Дуная, а сейчас представители этого вида завезены, чтобы помочь сохранить мозаичные ландшафты и биоразнообразие острова. Как сообщили в организации, стадо прибыло из Закарпатья из долины реки Тиса, где на фермах еще сохранилось небольшое поголовье этих животных.

По словам исполнительного директора Rewilding Ukraine Михаила Нестеренко, водяные буйволы своего рода – "архитекторы природы". В частности, как крупные травоядные, во время выпаса, они прореживают кустарник и тростниковые заросли, создают небольшие бассейны и лужи, в которых могут селиться различные насекомые, земноводные и рыбы. 

Также буйволы являются распространителями семян.

"Одно животное может переносить в шерсти и пищеварительной системе семена более 200 видов растений. Мы ожидаем, что они создадут в дельте Дуная такую среду обитания, которую не могут создать другие животные или люди", - сказал Нестеренко.

Транспортировка на остров в Одесскую область стада из 7 голов - первая из серии подобных мероприятий. В ближайшие несколько недель запланирован выпуск на Ермаков еще около 10 водных буйволов из Закарпатья и 15 диких лошадей породы коник, прибывших в Придунавья из Латвии.

Эксперт по восстановлению Rewilding Ukraine Олег Дьяков, который сопровождал на остров буйволов, отмечает, что они нормально перенесли дорогу, хотя жаркая погода и переход на барже по Дунаю им не понравился.

"После первых шагов по острову буйволы подошли к первой же приличной луже и начали активно "принимать ванну" из воды и грязи, чтобы снизить температуру тела. Но стоит отметить, что при этом животные получали удовольствие и резвились, как дети. Буйволы - очень умные и социальные животные, они тянутся к людям и эмоционально реагируют на события", - сказал Дьяков.

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Ожидается, что крупные травоядные будут регулировать растительность и поддерживать ландшафтное разнообразие острова, а также привлекать туристов на остров Ермаков. Последний был воссоздан в естественное состояние около 10 лет назад по проекту Всемирного фонда природы WWF Украины.

На данный момент он является одним из самых богатых по биоразнообразию территорий Дунайского биосферного заповедника, где обитает множество видов птиц. Например, кудрявый и розовый пеликаны, большой бугай, орлан-белохвост и др.

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Все по теме:

Экология, Животные, Заповедники, Буйволы, Водяные буйволы, Дунайский биосферный заповедник, Биосферные заповедники.
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