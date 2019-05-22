"7 дней мусора" или наглядная демонстрация кризиса экологии Проблема утилизации мусора все острее встает перед современным человеком. Общество потребления диктует свои правила, заваливая планету всевозможной упаковкой, устаревшими товарами и бытовым мусором. В среднем современный человек производит от 1 до 1,5 килограмма отходов в день. Американский фотограф Грег Сегал (Gregg Segal) предложил нескольким семьям из Калифорнии пойти на необычный эксперимент. Он попросил их не выкидывать мусор целую неделю. Как результат — наглядная демонстрация кризиса экологии в шокирующем цикле работ "7 дней мусора" (7 Days of Garbage).