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"7 дней мусора" или наглядная демонстрация кризиса экологии
Проблема утилизации мусора все острее встает перед современным человеком. Общество потребления диктует свои правила, заваливая планету всевозможной упаковкой, устаревшими товарами и бытовым мусором. В среднем современный человек производит от 1 до 1,5 килограмма отходов в день. Американский фотограф Грег Сегал (Gregg Segal) предложил нескольким семьям из Калифорнии пойти на необычный эксперимент. Он попросил их не выкидывать мусор целую неделю. Как результат — наглядная демонстрация кризиса экологии в шокирующем цикле работ "7 дней мусора" (7 Days of Garbage).
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