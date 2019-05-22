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Из-за нагревания планеты Шанхай и Нью-Йорк находятся на грани затопления

Из-за нагревания планеты Шанхай и Нью-Йорк находятся на грани затопления
17:12 Ср, 22 Май 2019 Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии: Уровень моря в результате потепления может подняться на два метра.

Ученые прогнозируют, что в течение следующих 80 лет планета нагреется на пять градусов Цельсия.

Международная группа ученых дала прогноз наихудшего сценария глобального потепления, в результате которого может быть затоплены территории, на которых проживает 187 миллионов человек. Под угрозой окажутся такие крупные города, как Нью-Йорк и Шанхай.

Об этом сообщает издание Science Alert.

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Отмечается, что вследствие таяния ледников начнется миграционный кризис, который может привести к войнам и другим бедствиям.

Согласно сценарию ученых, в течение следующих 80 лет планета нагреется на пять градусов Цельсия, при этом уровень моря поднимется на два метра. Это более чем в два раза превышает оценки ООН, которые предсказывают повышение уровня моря к 2100 году на 97 сантиметров в том случае, если выбросы углерода продолжат расти.

Затопление прибрежных территорий приведет к потере 1,8 миллиона квадратных километров суши, что превышает площадь Франции, Германии, Испании и Великобритании. При этом большая часть потерянных земель будет являться частью критически важных регионов, где производятся продукты питания.

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Согласно исследованию, в этом случае более 2,5 процента всего населения Земли будут вынуждены переселяться в другие места. Число климатических беженцев будет примерно в 200 раз больше, чем число прибывших в страны Европейского союза с Ближнего Востока во время миграционного кризиса, начавшегося в 2015 году. Это приведет к серьезным социальным потрясениям и войнам.

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Шанхай, Нью-Йорк, Глобальное потепление, Затопление городов, Нагревание планеты.
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