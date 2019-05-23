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Четверг, 23.05.2019
Друзья человека и ценные сотрудники: Песики, которые знают как заработать на косточку
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Друзья человека и ценные сотрудники: Песики, которые знают как заработать на косточку

Что общего у собак и людей? Они умны и полны энергии. Всего лишь немного потренировавшись, наши четвероногие спутники могут легко освоить все виды полезных задач, которые выполняют люди. Так почему бы не нанять их? Оказывается, некоторые люди уже сделали это. Мы собрали фотографии собак, которые работают также, как и мы. Не верите нам? Тогда прокрутите ниже, чтобы убедиться в этом!
4tololo.ru
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Работа, Собаки, Домашние питомцы, Служебные собаки.
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