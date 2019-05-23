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В Канаде обнаружены грибы возрастом миллиард лет

В Канаде обнаружены грибы возрастом миллиард лет
10:17 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости экологии: Грибы играют ключевую роль в биосфере, разлагая мертвую органическую материю и снова возвращая эти вещества в оборот.

Найденные в Канаде окаменелости сохранили древнейшие грибы на Земле, жившие около миллиарда лет назад, вскоре после появления первых эукариот.

Предполагается, что без них не случилась бы полноценная "колонизация" суши другими организмами. И такую функцию грибы выполняют сотни миллионов лет. По разным данным, их появление относят к периоду между 740 миллионами и 1,1 миллиарда лет назад. Однако до сих пор древнейшим свидетельством оставалась окаменелость, датированная возрастом лишь около 400 миллионов лет. 

Однако в статье, опубликованной в журнале Nature, описывается новая находка, увеличивающая этот срок более чем вдвое. В ней Эммануэль Жаво (Emmanuelle Javaux) и ее коллеги из бельгийского Льежского университета описывают образец, найденный в канадской Арктике и датированный промежутком от 900 миллионов до миллиарда лет назад, эпохой среднего протерозоя, вскоре после того как на Земле появились первые эукариоты — общие предки грибов, растений и животных. 

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Изученные образцы указывают, что в то далекое время эти организмы обитали на речном мелководье: здесь обнаруживаются различные одноклеточные и многоклеточные жители того периода. Среди них выделяются микроскопические грибы, получившие название Ourasphaira giraldae, самый крупный из которых достигает миллиметровой длины.

Они выглядят как ветвящиеся структуры с шаровидными выростами, причем в их клеточных стенках уже обнаруживается хитин — биополимер, из которого состоят экзоскелет членистоногих и клеточные стенки современных грибов. Столь древние и уже оформившиеся в основных чертах представители этого царства говорят о том, что грибы появились на планете на несколько сотен миллионов лет раньше, чем принято думать.

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Экология, Канада, Грибы, Растения.
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