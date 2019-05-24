Ученые предсказали уменьшение размеров животных

Новости экологии: В экосистемах скорого будущего доминировать будут небольшие, короткоживущие насекомоядные животные, универсалы, способные адаптироваться к широкому спектру условий среды.

Статистика продемонстрировала, что вымирание ждет более крупных и высокоспециализированных животных, открывая новые возможности для мелких и быстро размножающихся видов-универсалов.

Менее адаптируемые виды–"специалисты", особенно крупные — вроде носорогов или орлов, — скорее всего, станут жертвами нового глобального вымирания и исчезнут. К таким нерадостным выводам приходят авторы статьи, опубликованной в журнале Nature Communications.

Феликс Эйгенброт (Felix Eigenbrod) и его коллеги из Саутгемптонского университета проанализировали 15 484 вида современных млекопитающих и птиц, оценив ключевые характеристики, определяющие их роль в экосистемах: массу тела, численность потомства, площадь территории, питание и тому подобное. По сведениям из Красной книги Международного союза охраны природы, для каждого вида животных была учтена и угроза вымирания.

Статистическая обработка этих данных показала, что в ближайшие 100 лет средняя масса тела млекопитающих уменьшится на четверть. Этот тренд существовал и прежде: за последние 130 тысяч лет их размеры уменьшились примерно на 14%, но теперь этот процесс значительно ускорился. "Мы показали, что ожидаемое вымирание не будет случайным, — говорит профессор Эйгенброт. — Это выборочный процесс, который уничтожит определенные виды, в зависимости от их собственных особенностей и чувствительности к изменениям среды".