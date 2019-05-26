Заряд спокойствия с самого утра: попробуйте йогу с лемурами

Занятия йогой вместе с животными - не новинка. Многие выполняют асаны вместе с собаками, кошками и даже с козами. Недавно появился еще один вариант: духовные практики с лемурами. Необычный концепт предлагает своим гостям отель "Armathwaite Hall", который находится возле Озерного края в красочной сельской местности. Посетители в восторге от новой идеи, да и животным, похоже, нравится пробовать себя в роли йогов.

Занятия "лемогой" - одна из оздоровительных процедур, которые предлагает отель "Armathwaite Hall". Программа, в основе которой лежит общение с дикой средой, помогает участникам ощутить себя единым целым с природой, снизить уровень тревожности и зарядиться спокойствием.

На огромной территории, примыкающей к отелю, живут разные животные, в том числе альпаки, сурикаты и орлы. Забавные лемуры с удовольствием принимают участие в занятиях йогой. Похоже, эти тренировки нравятся им не меньше, чем людям.

Занятие "лемогой" для двоих человек стоит 495 фунтов (41 000 рублей). В стоимость включены тренировка, плата за вход в заповедник дикой природы Озерного края, ночевка, завтрак и ужин в ресторанчике. Кроме этого, можно пользоваться всеми спа-услугами, которые предлагает отель.

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Владельцы гостиницы перечисляют 10% от каждого занятия "лемогой" на благотворительность в Мадагаскаре, чтобы помочь бороться с бедностью в стране.

Йога - полезное занятие для тела и души, а если упражняться вместе с такими милыми животными, она превращается в сплошное удовольствие. Лемуры помогают зарядиться позитивом и забыть о постоянных стрессах и спешке. Размеренный отдых на лоне природы в обществе хвостатых друзей - что может лучше восстановить духовные и физические силы?