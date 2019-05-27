В одном из заповедников Китая обнаружена редкая панда-альбинос

Новости экологии: Редкую белую большую панду зафиксировали камеры в Китае.

Редкая белая большая панда была запечатлена камерами в национальном природном заповеднике "Волун" в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай). Об этом сообщили в субботу представители администрации заповедника, передает "Синьхуа", информирует УНН.

По сообщению издания, панда попала в объектив инфракрасной камеры, установленной на высоте около 2000 метров над уровнем моря в дикой природе.

Панда - без пятен на теле и с красными глазами - что пересекает лес, была отражена фото.

"Судя по фотографиям, это панда-альбинос, и ей от одного до двух лет", - сказал исследователь из Пекинского университета, специалист по медведям Ли Шен.

"Панда выглядит сильной и передвигается уверенно, что является признаком того, что генетическая мутация не мешает ее жизни", - отметил Ли Шен, добавив, что имеющиеся данные не позволяют определить пол животного.

Альбинизм является мутацией рецессивного гена. Детеныш-альбинос может появиться только в случае, если оба родителя-панды несут такой ген.

С целью лучшей охраны экосистемы национальный природный заповедник "Волун" использует инфракрасные камеры для наблюдения за распространением и деятельностью диких животных в семи демонстрационных зонах.