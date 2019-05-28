WWF запустил уникальный эко-проект, длинной в 450 лет (Видео)

Новости экологии: Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) запустили проект, в котором наглядно демонстрируется процесс разложения обычной пластиковой бутылки.

Стрим, который стартовал под эгидой организации, будет длится 450 лет, сообщается в СМИ.

Таким образом в WWF призывают к созданию глобального договора, который свяжет страны мира и позволит предупредить загрязнение океанов пластиковым мусором.

Сообщается, что ежегодно только европейцами производиться около 25 тонн пластиковых отходов, но только треть от этого количества собирается для вторичной переработки. Более 80% мусора в морях и океанах - это пластик. В Еврокомиссии подчеркнули, что 70% таких отходов состоят из запрещенного пластика.

Ранее сообщалось, что в ЕС приняли директиву, которая запрещает некоторые разновидности пластиковой продукции в странах Европы. В перечень запрещенных изделий попали те, для которых существует альтернатива.

Также известно, что до 2029 года почти все использованные пластиковые бутылки должны будут собираться отдельно для дальнейшей переработки. Пластиковая тара, которая будет в продаже, в течении следующих шести лет в своем содержании должна иметь как минимум четверть перерабатываемого материала.