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Экологи бьют тревогу: 5G сети могут быть угрозой для насекомых

Экологи бьют тревогу: 5G сети могут быть угрозой для насекомых
04:25 Сегодня Телеграф gearmix.ru Фото: Твиттер

Новости экологии: Излучение сетей 5G вызывает перегрев усиков насекомых.

Исследования показывают, что усики насекомых, служащие органами обоняния, чувствительны к излучению 5G. Под его воздействием у насекомых повышается температура тела.

Швейцарская экологическая организация "Pro Natura" ведёт интенсивную кампанию под лозунгом "Вместе — против исчезновения насекомых!". Она затрагивает многие проблемы, которые человечество создаёт своим крошечным соседям по планете: интенсивное земледелие, пестициды, уничтожение экосистем, световое загрязнение, а теперь — излучение 5G.

Исследование основано на том факте, что при сегодняшних темпах развития системы связи переместятся с частот 6 ГГц, используемых в сетях 2G, 3, 4G и Wi-Fi, в область частот 120 ГГц, на которых работает 5G. Учёные считают, что частоты в области 6 ГГц не вредят здоровью насекомых, но начиная с 10 ГГц у них наблюдается рост температуры тела. Это значит, что работа 5G может воздействовать на насекомых, изменяя их поведение и физиологию.

"Pro Natura" призывает государственные органы "не поддаваться давлению телекоммуникационных компаний и не снижать требования к пределам мощности излучения".

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Насекомые, Излучение, 5G.
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