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Пятница, 31.05.2019

В Берлинском зоопарке родились детеныши редкого животного (Видео)

Об этом сообщает пресс-служба зоопарка. "За последние две недели у наших золотистых такинов родились трое детенышей. Два мальчика и девочка с любопытством, но немного осторожно, исследуют окружающую их среду", - говорится в подписи видео, опубликованного пресс-службой. Такин водится в бамбуковых лесах на высотах 2 000-4 500 метров. Он распространен в горах северо-востока Индии, Тибета, Непала, провинций Сычуань и Шэньси Китая. Такин занесен в Международную Красную Книгу. О существовании китайских такинов, названных "золотистыми", стало известно лишь в 1911 году.
УНИАН
Фото: pixabay.com
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Экология, Красная книга, Зоопарк, Такин, Золотистый такин, Китайский такин, Родился детеныш, Редкое животное.
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