Трогательные снимки о том, каково это быть мамой (Фото)

Мама – и этим все сказано. Любовь родителя к своему ребенку не знает границ, и это относится как к человеку, так и к животному. Это проявляется и в защите, и в воспитании, и в обучении. Эти животные научат быть хорошими родителями.