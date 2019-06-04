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Вторник, 04.06.2019
Трогательные снимки о том, каково это быть мамой (Фото)
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Трогательные снимки о том, каково это быть мамой (Фото)

Мама – и этим все сказано. Любовь родителя к своему ребенку не знает границ, и это относится как к человеку, так и к животному. Это проявляется и в защите, и в воспитании, и в обучении. Эти животные научат быть хорошими родителями.
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Фото: pixabay.com
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